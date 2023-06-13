تشريح جثة شاب لقي مصرعه علي يد شقيقه بطعنات نافذة بالجيزة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول مقتل شاب على يد شقيقه طعنا بالسكين بسبب خلافات أسرية في منطقة المنيب بالجيزة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان السبب الرئيسي وراء وفاته، وإعداد تقرير بذلك.

و صرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من لك، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.



كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة عمليات النجدة، يؤكد نشوب مشاجرة بين شقيقين وسقوط أحدهم قتيلا، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص، تبين وجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بطعنة نافذة.

بعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه، بسبب خلافات أسرية، وعلي أثرها قام المتهم بتسديد عدة طعنات المجني عليه، حتى سقط قتيلا، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.