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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة شاب غرق بالنيل وتفحص بلاغات التغيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور علي جثة شاب غارق  في مياه نهر النيل بمنطقة الحوامدية، لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بتشريح الجثة لبيان ما بيها من إصابات، وكذلك فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية الشاب وبيان عما إذا كان هناك بلاغات تم تحريرها مؤخرا تؤكد غيابه من عدمه.

الواقعة بدأت بورود بلاغ  لضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية من غرفة النجده، يؤكد العثور علي جثة شاب طافية على سطح نهر النيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة المتوفي، والتحفظ عليها ووضعها تحت تصرف النيابة،  وتحرير  المحضر اللازم وإخطار  النيابة التحقيقات.

أجهزة الأمن الإنقاذ النهري العثور على جثة شاب