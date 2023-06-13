وزير الشباب يشهد حفل توقيع عقد ملابس منتخبات كرة اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل توقيع عقد ملابس المنتخبات الوطنية لكرة اليد مع احدى الشركات العالمية، بحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، و خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، وكوكبة من نجوم كرة اليد.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على المكانة الدولية التي وصلت اليها مصر على مستوي كرة اليد، بفضل دعم القيادة السياسية للأبطال الرياضيين والطفرة التي شهدتا مصر على مستوي البنية الرياضية، واستكمالاً للإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية في الآونة الراهنة، وانعكاس ذلك على ثقة الاتحادات الدولية في إسناد العديد من البطولات، مشيراً إلى استعدادات الدولة المصرية لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية ٢٠٢٤، والمؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

أشار "صبحي" إلى أن الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي صاحب الفضل الكبير في نجاح منظومة كرة اليد المصرية حتى أصبحت مثالاً يحتذى به على المستوى التخطيطي والعقلية الاحترافية في تطوير اللعبة بكافة أعمارها السنية، والعمل بشكل كبير على توسيع قاعدة المنافسة والممارسة الرياضية للعبة كرة اليد في كافة أنحاء الجمهورية، وفي الوقت ذاته الاهتمام بملف الاحتراف للاعبين المصريين في أقوي دوريات كرة اليد في العالم، مما كان له الفضل في تحقق إنجازات كبيرة للعبة كرة اليد على المستوي الدولي.



وقال الدكتور محمد الامين ان التعاقد مع الشركة العالمية لرعاية ملابس المنتخب هو أحد محاور خطة الاتحاد لتطوير كرة اليد المصرية والتي بدأت بالتعاقد مع المدير الفني الاسباني خوان كارلوس باستور، مشيداً بدعم وزير الشباب والرياضة الدائم لكرة اليد ، مما كان له بالغ الأثر في خلق العديد من الدوافع لدي لاعبي المنتخبات المصرية لتحقيق العديد من الإنجازات على مستوي كرة اليد.

جدير بالذكر أن العقد المبرم بين الجانبين يمتد لمدة 3 سنوات لكافة منتخبات كرة اليد المصرية، مع وجود العديد من الحوافز من الشركة المنفذة في حالة تحقيق مراكز متقدمة، ومن المقرر أن يظهر الزي الرسمي الجديد خلال مشاركة منتخب الشباب مواليد 2002 ببطولة العالم القادمة في نسختها الـ 24 للشباب لكرة اليد والتي تقام بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2023.