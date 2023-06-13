حبس متهم بطعن شقيقه حتى الموت بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل شقيقه، عن طريق تسديد عدة طعنات له، خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات أسرية، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.



كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة عمليات النجدة، يؤكد نشوب مشاجرة وسقوط أحدهم قتيلا، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص، تبين وجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بطعنة نافذة

بعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني علية وشقيقه، بسبب خلافات أسرية، وعلي أثرها قام المتهم بتسديد عدة طعنات المجني علية، حتي سقط قتيلا، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.