إلهام شاهين وحسام حبيب وهانى سلامة في عزاء شقيق الفنان كريم أبو زيد

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى وفاة الموسيقار الراحل أشرف أبو زيد؛ وذلك بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة.



كان فى استقبال الحضور الفنان كريم أبو زيد، والكاتب أحمد محمود أبو زيد، شقيقا الراحل، وكان أبرز الحضور من نجوم الفن الفنانة الهام شاهين، الفنان هانى سلامة، والفنان حسام حبيب، الفنانة نهال عنبر، الفنان طارق صبري وزوجته الفنانة شيري عادل.



كما حضر واجب العزاء الفنان يحيى الفخرانى ونجله المخرج شادى الفخرانى وكريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد، وبشرى والمخرج أحمد شفيق وحمادة هلال.



يذكر أن شيعت أمس جنازة الملحن اشرف ابو زيد من مسجد الصديق بعد صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من النجوم فى مقدمتهم كريم عبد العزيز، وهانى سلامة وأمير شاهين وأحمد عصام وأحمد عادل وكريم عبد الوهاب وحسين زكريا وهيثم البيطار، وليد غزولى، وكان فى استقبالهم أشقاء الراحل كريم أبو زيد وأحمد أبو زيد.

352846417_780598400224088_76686419994011002_n

353073513_3389977551315806_5670850297349330032_n

353127012_926330975093714_4703574252715939050_n

353156797_1034439020877033_986685944387259193_n

353173163_276552308276417_634188353071761169_n

353215728_3591307644440096_1422727840094665908_n