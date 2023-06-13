إلهام شاهين وحسام حبيب وهانى سلامة في عزاء شقيق الفنان كريم أبو زيد

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى وفاة الموسيقار الراحل أشرف أبو زيد؛ وذلك بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة.
كان فى استقبال الحضور الفنان كريم أبو زيد، والكاتب أحمد محمود أبو زيد، شقيقا الراحل، وكان أبرز الحضور من نجوم الفن الفنانة الهام شاهين، الفنان هانى سلامة، والفنان حسام حبيب، الفنانة نهال عنبر، الفنان طارق صبري وزوجته الفنانة شيري عادل.
كما حضر واجب العزاء الفنان يحيى الفخرانى ونجله المخرج شادى الفخرانى وكريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد، وبشرى والمخرج أحمد شفيق وحمادة هلال.
يذكر أن شيعت أمس جنازة الملحن اشرف ابو زيد من مسجد الصديق بعد صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من النجوم فى مقدمتهم كريم عبد العزيز، وهانى سلامة وأمير شاهين وأحمد عصام وأحمد عادل وكريم عبد الوهاب وحسين زكريا وهيثم البيطار، وليد غزولى، وكان فى استقبالهم أشقاء الراحل كريم أبو زيد وأحمد أبو زيد.