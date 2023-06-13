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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الفنان سامح الصريطي يشارك في عزاء جورج إسحاق

الفنان سامح الصريطي
الفنان سامح الصريطي
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شارك الفنان سامح الصريطي، مساء اليوم الثلاثاء، في عزاء  جورج اسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض، الذي 
أقيم فى كنيسة السيدة العذراء مريم بالزمالك.

الجدير بالذكر أن توفي المناضل الكبير جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، متأثرًا بمرضه، كما أن خرج جثمان المفكر السياسي جورج إسحق  من كنيسة الكاتدرائية بالعباسية إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بالجبل الأحمر.


وذلك بعد رحلة عطاء طويلة في الحركة الحقوقية والسياسة المصرية كان خلالها واحدا من الفاعلين المهمين في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة الإنسان طوال تاريخه الممتد في العمل العام.

الفنان سامح الصريطى عزاء جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان