نقيب الصحفيين وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق في عزاء جورج إسحاق

شارك خالد البلشي ، نقيب الصحفيين، وأحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من الشخصيات السياسية وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في عزاء السياسي والمناضل جورج اسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض ، حيث أقيم العزاء مساء اليوم فى كنيسة السيدة العذراء مريم بالزمالك.

الجدير بالذكر أن المناضل الكبير جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، متأثرًا بمرضه، وخرج جثمان المفكر السياسي جورج إسحق من كنيسة الكاتدرائية بالعباسية إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بالجبل الأحمر

بعد رحلة عطاء طويلة في الحركة الحقوقية والسياسة المصرية كان خلالها واحدا من الفاعلين المهمين في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة الإنسان طوال تاريخه الممتد في العمل العام.