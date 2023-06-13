مدثر الخياط: أندية الأدب تؤدى رسالة عظيمة رغم قلة إمكانياتها

قال مدثر الخياط رئيس نادي الأدب ببيت ثقافة القوصية: إن أندية الأدب تكتشف العديد من المواهب والمبدعين الصغار وتوجههم وتصحح أعمالهم فى الشعر والقصة والمسرح .

وأكد أن أندية الأدب لها رسالة أخرى ومهمة فهى تحارب الفكر المتطرف الهدام.

وأضاف الخياط فى تصريحات لـ “البوابة نيوز” : من أندية الأدب خرج العديد من الشعراء الأدباء وكُتاب المسرح الذين أصبح لهم مكانة فى عالم الثقافة وأصبح لهم اسم لامع تتناول أعمالهم أكبر الصحف والمجلات المصرية والعربية ،وتعرض أعمالهم الأدبية فى معارض الكتب .

وأشار إلى أن أندية الأدب تستضيف كبار الشعراء والأدباء فى أمسيات أدبية يحضرها سواء المبدعين مع محبى الأدب من الجمهور .

وتابع الخياط : اما من ناحية منظومة التطور الرقمى فالكتاب الورقى مهم تواجده ولن يختفى رغم هذا التطور.