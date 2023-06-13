وليد حشمت: أندية الأدب لا تقوم بدورها

قال وليد حشمت رئيس نادي الأدب المركزي لفرع ثقافة أسيوط: إن أندية الأدب مشروع أسسته الهيئة العامة لقصور الثقافة منذ السبعينات لاكتشاف المواهب ودعم المبدعين ، ووضعت له لائحة منظمة لعمل هذه الأندية وللحق كانت بداية هذا المشروع جميلة ومبشرة وواعدة وخرج منها كبار مبدعى مصر.

وتابع حشمت : اعتقد أن أندية الأدب فى الآونة الأخيرة لا تقوم بالدور المنوط بها بالشكل المثالي لعدة عوامل : أولها أن اللائحة المنظمة لعملها تحتاج إلى تعديلات كثيرة وكان هناك تعديل عام 2019م بمؤتمر أدباء مصر والذي أقيم بمحافظة بورسعيد لكن هذا التعديل حبيس الإدراج حتى الآن ، إلى جانب ضعف الإمكانيات المادية المقدمة للأدباء لكى يزيدوا من ابداعاتهم وينتجوا ولتشجيع المواهب الشابة، فالمقابل بما يسمى المكافأة لا يساوى شيء فى ظل الموجة التضخمية التى يمر بها العالم كله

واشار الى التعقيدات الإدارية والمالية لصرف هذه المستحقات ، بل إن الدولة عندما اتجهت لترشيد النفقات جارت على الأدباء وقامت بإلغاء مؤتمر اليوم الواحد ومؤتمرات الأقاليم وهذا زاد من شعور الأدباء وأندية الأدب بعدم الرغبة فى نشاطهم.