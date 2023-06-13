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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الكونغو: أفريقيا لا يمكن أن تظل صامتة بشأن الصراع الروسي - الأوكراني

رئيس الكونغو، ديني
رئيس الكونغو، ديني ساسو نجيسو
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قال رئيس الكونغو، ديني ساسو نجيسو إن إفريقيا لا يمكن أن "تظل صامتة" فيما يخص الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ديني ساسو نجيسو - في تصريحات أوردتها شبكة "إفريقيا نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني -: "جميعنا نعاني من الآثار المباشرة لهذه الحروب على شعوبنا، فالتضخم يزداد في كل مكان ونعتقد أن إفريقيا لا يمكن أن تظل صامتة أو غير مبالية في مواجهة مثل هذه المأساة".

وأوضح الرئيس الكونغولي أنه "تم الاتفاق على أن عددا قليلا من رؤساء الدول -في الواقع رئيس واحد لكل منطقة فرعية في وسط إفريقيا بالإضافة إلى الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي- يمكن أن يسافروا إلى أوكرانيا وروسيا لإيصال رسالة عن السلام".


تأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة من اجتماع العديد من رؤساء دول القارة الإفريقية في كييف وموسكو للتوسط في السلام، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن انسحاب روسيا من الاتفاق الأوكراني الذي يسمح بتصدير الحبوب والأسمدة بأمان خلال الحرب من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

الكونغو ديني ساسو نجيسو أفريقيا روسيا أوكرانيا