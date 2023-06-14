مصر والعراق.. 11 وثيقة تعاون ترسخ لعلاقات تاريخية ممتدة عبر العصور.. دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز التبادل الثقافي والمشروعات السياحة أبرز ما جاء في مذكرات التفاهم

11 اتفاقية وقعتها مصر والعراق، أمس الثلاثاء، لتكلل جهود بذلت على مدار السنوات الأخيرة الماضية في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين القاهرة وبلاد الرافدين، والتي كانت ولا تزال نموذج يحتذى به في العلاقات بين الأشقاء، وكما كانت العراق المقصد الأول للملايين من العمال المصريين طوال العقود السابقة، تحتاج بغداد في هذا الوقت إلى جهود الشركات المصرية من أجل تنفيذ مشروعات إعادة إعمار العراق، وهوما يشكل أحد أهم محاور التعاون بين البلدين الشقيقين.

وخلال مراسم توقيع بمشاركة كبار المسؤولين في مصر والعراق، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق، عقب انتهاء "اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة" التي تمت بين الجانبين برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

دعم المشروعات الصغيرة

وفي البداية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، بين البنك المركزي العراقي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري، للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي، ووقع عليها من الجانب العراقي على محسن اسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي، ومن الجانب المصري باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين "معهد الخدمة الخارجية" بوزارة الخارجية العراقية و"معهد الدراسات الدبلوماسية" بوزارة الخارجية المصرية، للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، ووقعها عن الجانب العراقي أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعن الجانب المصري السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية بين مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية، وقعها عن الجانب العراقي محمود عبد التميمي، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وعن الجانب المصري الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تعزيز التبادل الثقافي والسياحة

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق، ووزارة السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية، وقعها عن الجانب العراقي أثير الغِرِيري، وزير التجارة، وعن الجانب المصري أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية؛ بشأن التعاون الفني بهدف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقعها عن الجانب العراقي أثير الغِرِيري، وزير التجارة، وعن الجانب المصري المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

كما شهد رئيسا وزراء البلدين التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، بين وزارة الشباب والرياضة العراقية، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وقعهما عن الجانب العراقي أثير الغِرِيري، وزير التجارة، وعن الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية في جمهورية العراق، ووزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، وكذا مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية العراق، ووزارة العمل في جمهورية مصر العربية، وقعهما عن الجانب العراقي أثير الغِرِيري، وزير التجارة، وعن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التخطيط العراقية، ومعهد التخطيط القومي في جمهورية مصر العربية، ومذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، وقعهما عن الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، وعن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وتم التوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وقعه عن الجانب العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، وعن الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.

وعن تأثير التعاون بين مصر والعراق على الجانب الاقتصادي، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات بين مصر والعراق تاريخية على المستويين الشعبي والرسمي، وبخاصة في المجال الاقتصادي.

وأضاف "جاب الله" أن هذه العلاقات التاريخية جعلت من العراق المقصد الأول لعدد كبير من العمال المصريين على مدار سنوات بل وعقود سابقة، وعلى الجانب الاقتصادي بلغ التبادل التجاري بين مصر والعراق نحو 686 مليون دولار خلال 2020، وهو بالطبع أفضل من سنوات كثيرة مضت، ويمكن أن يتضاعف بصورة أكبر في ظل تعزيز العلاقات في مجالات الزراعة والصناعة والتشييد والبناء.

وتابع: "الشركات المصرية يمكن أن يكون لها دور كبير في إعادة إعمار العراق، والمشروعات المصرية في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية أثبتت للعالم أن الشركات المصرية لديها سوابق أعمال واعدة من مشروعات ضخمة أقيمت بأيادي مصرية وحازت العديد من الجوائز الدولية، كما أن التوافق حول مبدأ النفط مقابل إعادة الإعمار من شأنه فتح أفق جديدة للتعاون بين مصر والعراق، وبخاصة أن التعاون في المجال النفطي والمجال التجاري، يمكن أن يفتح مجالات أخرى للتعاون، كما أن والربط البري بين مصر والاردن والعراق ضمن مشروع الشام الجديد سيخدم في مجالات النفط والتجارة وتبادل الاستثمارات".

وعلى صعيد متصل، قال محمد مصطفى أبو شامة، الخبير في الشؤون العربية، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر تؤسس لمرحلة جديدة في تنامي وتنمية العلاقات المصرية العراقية، كما تعود بالنفع على المنطقة العربية بأكملها.

وأضاف "أبو شامة" في تصريحات تليفزيونية، أن توقيت الزيارة له دلالة بالغة الأهمية، فسوف تمثل نقطة لإعادة أعمال العراق بشكل حقيقي وفاعل، مصر شريك مهم للعراق في هذه المسألة، ومصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال التنمية العمرانية التي تحققت عبر السنوات الأخيرة في مصر، وحققت بها طفرات في مجال التنمية العمرانية، والشركات المصرية الخاصة في هذا المجال تمتلك خبرات إقليمية ودولية مهمة.