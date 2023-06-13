"التعليم" تقرر وقف تحويلات طلاب الثانوية العامة بدءًا من العام المقبل

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية، بشأن تحويلات طلاب الثانوية العامة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2024/2023.

وقررت الوزارة وقف التحويلات بالصف الثالث الثانوي بدءا من العام الدراسي 2023/2024

إلا بعد الرجوع للجنة المركزية بديوان عام الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تجميع التحويلات الخاصة بالصف الثالث الثانوي العام بالإدارات التعليمية وإرسالها مع مندوب للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة مرفق معها المستندات الدالة بضوابط التحويل نهاية شهري يوليو وأغسطس تمهيدًا لعرضه على اللجنة المركزية للبت في طلبات التحويل.

جاء ذلك ضمن إجراءات مواجهة أعمال الغش الجماعي بامتحانات الثانوية العامة.