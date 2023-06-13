ads
الأربعاء 14 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر بالأبيض والأسود في مواجهة غينيا

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام غينيا المقرر لها التاسعة مساء غدًا الأربعاء في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024، عن ارتداء منتخب مصر  القميص الأبيض والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي المنتخب الغيني القميص الأحمر والشورت الأصفر.

حضر الاجتماع الفني محمد غرابة مدير المنتخب، ومينا سامح إداري المنتخب ومحمد مراد المنسق الإعلامي وعبد الله سيد مدير المهمات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف غينيا، بينما مالاوي وإثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط فقط.

IMG_8252
IMG_8252
IMG_8250
IMG_8250
IMG_8247
IMG_8247
IMG_8248
IMG_8248
IMG_8249
IMG_8249
منتخب مصر غينيا