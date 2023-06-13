منتخب مصر بالأبيض والأسود في مواجهة غينيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام غينيا المقرر لها التاسعة مساء غدًا الأربعاء في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي المنتخب الغيني القميص الأحمر والشورت الأصفر.

حضر الاجتماع الفني محمد غرابة مدير المنتخب، ومينا سامح إداري المنتخب ومحمد مراد المنسق الإعلامي وعبد الله سيد مدير المهمات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف غينيا، بينما مالاوي وإثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط فقط.

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