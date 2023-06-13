الأهلي يعلن مواعيد اختبارات قطاع الناشئين

تنطلق اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر يونيو، علي ملاعب الأكاديمية بفرع النادي الأهلي مدينة نصر من الساعة السابعة صباحًا.

وتم بيع استمارات اختبارات الناشئين اليوم الثلاثاء، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وفروعه الثلاثة (مدينة نصر - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة) من الساعه 10 صباحًا وحتى الساعة الثالثه عصرًا ويستمر ذلك يوميًا، حتى يوم الجمعة المقبل.

وستكون أيام الاختبارات، كالتالي:

السبت 17 / 6 / 2023 مواليد (2016 2017 2018).

الأحد 18 / 6 / 2023 مواليد (2013 _ 2014_ 2015).

الإثنين 19 / 6 / 2023 مواليد (2010_ 2011_ 2012).

الثلاثاء 20 / 6 / 2023 مواليد (2007 _ 2008 _ 2009).