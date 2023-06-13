شخصيات سياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يشاركون في عزاء جورج إسحاق

شارك العديد من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، فى عزاء السياسي والمناضل جورج اسحاق الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض.

أقيم العزاء فى كنيسة السيدة العذراء مريم بالزمالك، وقدم واجب العزاء محمد عبد العزيز، ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، وأحمد على، وعضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، وعضو مجلس الشيوخ الدكتور عبد المنعم السعيد، وعضو مجلس النواب سابقا محمد أنور السادات، وزير القوي العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، ووزير التجارة والصناعة الأسبق منير فخري عبد النور، ووزير التخطيط الأسبق أشرف العربي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

كما قدم واجب العزاء كل من السياسي المصري محمد أبو الغار، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، وأستاذ العلوم السياسية، عمرو حمزاوي، والإعلامي عبد الحليم قنديل، ومجدي شندي، والكاتب الصحفي فهمي هويدي، والدكتور عمرو الشوبكي، فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد السابق، والمحامي خالد على، وجمال عبدالجواد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ودكتور وحيد عبدالمجيد الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسـتراتيجية، ومصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور سمير عليش، والدكتور سمير مرقص، وزياد العليمي وحسام مؤنس ورائد سلامة.

والجدير بالذكر أن توفي المناضل الكبير جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، متأثرًا بمرضه،كما أن خرج جثمان المفكر السياسي جورج إسحق من كنيسة الكاتدرائية بالعباسية إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بالجبل الأحمر

بعد رحلة عطاء طويلة في الحركة الحقوقية والسياسة المصرية كان خلالها واحدا من الفاعلين المهمين في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة الإنسان طوال تاريخه الممتد في العمل العام.