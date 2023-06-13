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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الفخراني وكريم عبد العزيز وحمادة هلال في عزاء أشرف أبو زيد

كريم ابو زيد
كريم ابو زيد
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حرص مجموعة من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى وفاة الموسيقار الراحل أشرف أبو زيد؛ وذلك بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة. 

كان فى استقبال الحضور الفنان كريم أبو زيد، والكاتب أحمد محمود أبو زيد، شقيقا الراحل.  
وكان فى مقدمة الحاضرين يحيى الفخرانى ونجله المخرج شادى الفخرانى وكريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد، وبشرى والمخرج  أحمد شفيق و حمادة هلال. 
يذكر أن شيعت أمس جنازة الملحن اشرف ابو زيد من مسجد الصديق بعد صلاة الظهر، بحضور عدد كبيرمن النجوم فى مقدمتهم كريم عبد العزيز، وهانى سلامة وأمير شاهين وأحمد عصام وأحمد عادل وكريم عبد الوهاب وحسين زكريا وهيثم البيطار، وليد غزولى، وكان فى استقبالهم أشقاء الراحل كريم أبو زيد وأحمد أبو زيد. 

وفاة الموسيقار الراحل أشرف أبو زيد كريم أبو زيد والكاتب أحمد محمود أبو زيد كريم عبد العزيز