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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ليلى طاهر: «مستعجلين على موتي ليه؟»

ليلى طاهر
ليلى طاهر
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علقت الفنانة ليلى طاهر على شائعة وفاتها، قائلة: "أنا بخير وصحتي كويسة، ولا توجد مشاكل، ورجلي تعباني شوية؛ لأني وقعت عليها فقط لكن كل شيء على ما يُرام".  
وأضافت ليلى طاهر في تصريحات إعلامية، مساء اليوم الثلاثاء: "مش فاهمة مستعجلين على موتي ليه؟". 
وتابعت: "سعيدة بانتشار شائعة وفاتي؛ لأنني تأكدت من حب الجمهور لي، وعدد كبير من الأصدقاء سأل عليَّا اليوم". 

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