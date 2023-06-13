علقت الفنانة ليلى طاهر على شائعة وفاتها، قائلة: "أنا بخير وصحتي كويسة، ولا توجد مشاكل، ورجلي تعباني شوية؛ لأني وقعت عليها فقط لكن كل شيء على ما يُرام".
وأضافت ليلى طاهر في تصريحات إعلامية، مساء اليوم الثلاثاء: "مش فاهمة مستعجلين على موتي ليه؟".
وتابعت: "سعيدة بانتشار شائعة وفاتي؛ لأنني تأكدت من حب الجمهور لي، وعدد كبير من الأصدقاء سأل عليَّا اليوم".
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ليلى طاهر: «مستعجلين على موتي ليه؟»
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علقت الفنانة ليلى طاهر على شائعة وفاتها، قائلة: "أنا بخير وصحتي كويسة، ولا توجد مشاكل، ورجلي تعباني شوية؛ لأني وقعت عليها فقط لكن كل شيء على ما يُرام".
علقت الفنانة ليلى طاهر على شائعة وفاتها، قائلة: "أنا بخير وصحتي كويسة، ولا توجد مشاكل، ورجلي تعباني شوية؛ لأني وقعت عليها فقط لكن كل شيء على ما يُرام".