ضبط ٣٦١ مخالفة تموينية في حملة مكبرة بمحافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتائج الحملات التى شنتها مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالتعاون مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لمتابعة الموقف التموينى وحركة السلع والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والمواصفات المقررة .

حيث تم تحرير ٣٦١ محضر خلال أسبوع بعد رصد مخالفات تتعلق بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات الأوزان المقررة والتصرف فى الدقيق المدعم و أيضًا بيع اسطوانات غاز بقيمة أعلى من السعر الرسمى ، وكذلك تعبئة سلع غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء بالمخالفة للاشتراطات الصحية وبيع لحوم مكشوفة وعدم حمل شهادات صحية .

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل بالاقسام المختلفة.

وخلال متابعتها لمنظومة العمل بإدارة الإيرادات، شددت " محافظ دمياط " على الدفع بتلك المنظومة لتحصيل المتأخرات ، مؤكدة على تغطية العجز بالقسم من خلال الندب لموظفين بالوحدات المحلية القروية و الجهات الأخرى، بما يضمن تحقيق طفرة بتلك الخطة خلال الفترة القادمة.

وبحثت " المحافظ " عدد من ملفات العمل بالوحدة واطلعت على الموقف التنفيذى بكل ملف خاصة ملف التصالح فى مخالفات البناء و كذلك سير العمل بالمركز التكنولوجي وآلية التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين، مشددة على ضبط منظومة الانضباط الادارى للعاملين بالوحدة ، كما أكدت أنه يتم متابعة ذلك بشكل دورى من خلال فريق إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية.

