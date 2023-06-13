هاني شاكر يهنئ مصطفى كامل بفوزه بمقعد نقيب الموسيقيين بالتزكية

وجه أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر التهنئة للمرشح الوحيد لنقابة الموسيقيين، الفنان مصطفي كامل، بفوزه بالتزكية لمقعد نقيب الموسيقيين.

وقال “شاكر” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن نقابة المهن الموسيقية تحتاج إلى جهد كبير، وربنا يعينك ويقويك على هذه المسئولية.

وأشار أمير الغناء إلى أنه يتابع باهتمام أخبار نقابة المهن الموسيقية العريقة، ويتمني أن تكون دائما حصن أمان لكل أعضاء الجمعية العمومية.

لأول مرة في تاريخ نقابة المهن الموسيقية ترشح الفنان مصطفي كامل لانتخابات الموسيقيين بمفرده، وفوزه بالتزكية في الانتخابات المقرر اجراءها شهر أغسطس المقبل.

وكان قد تقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لدورة جديدة، بعد فترة تكميلية قدم خلالها العديد من الخدمات.

مع فتح باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة أول أمس، لم يتقدم على مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل، فيما تقدم للترشح على عضوية المجلس كل من الدكتور عادل مصطفي، والدكتور شريف حمدي، ومحمد المحلاوي، وأشرف السعداوي، وخالد عبد الله، ومحمد سعيد، وخالد الغول، وعادل شمس.