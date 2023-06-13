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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا: وحدة لمشروع أيادى مصر ومعرض للمنتجات الحرفية

اجتماع محافظة المنيا
اجتماع محافظة المنيا
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قرر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إنشاء وحدة " أيادى مصر " للتسويق الالكترونى بديوان عام المحافظة لتكون مقراً إدارياً , وتجهيزه وتأهيله لتمكين فريق عمل الوحدة من استقبال المنتجين والقيام بأداء مهامهم فى سهولة ويسر , وإقامة معرض دائم لعرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والتراثية , ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لدعم منتجات الحرفيين ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية .

جاء الاجتماع الذى عقده المحافظ مع الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع "أيادى مصر" بوزارة التنمية المحلية ووليد كامل مدير" مشروعك" , لبحث سبل دعم المحافظة لكافة أنشطة منصة أيادى مصر والمشروعات التى تتبناها فى خدمة قطاع منتجى وصناع الحرف اليدوية والتراثية لما تتميز به مدن وقرى محافظة المنيا , وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها محلياً وعالمياً بما يليق باسم مصر .

أصحاب المشروعات الصغيرة الحرف اليدوية والتراثية الحرف اليدوية المشروعات الصغيرة والمتوسطة