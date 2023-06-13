“آس” الإسبانية: بيليجريني رفض عرضا خياليا من النصر السعودي

رفض مانويل بيليجريني، المدير الفني لفريق ريال بيتيس، العرض المقدم له من نادي النصر السعودي ، لرابع مرة خلال عدة اشهر بعد رحيل المدرب رودي جارسيا عن صفوف الفريق.

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية، أن المدرب التشيلي رفض عرضا خياليا من النصر السعودي، يقدر بـ 15 مليون يورو صافي لكل موسم، بالإضافة لموافقة النادي السعودي على دفع الشرط الجزائي للنادي الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض المقدم لمدرب ريال مدريد السابق للإشراف على تدريب زملاء كريستيانو رونالدو، يقترب من أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليًا في ريال بيتيس .

كان النادي الإسباني قد رفع راتب بيليجريني قبل بضعة أشهر قبل وصول له عدة عروض من بينها أندية في الدوري الإنجليزي.

المدرب التشيلي لديه عقد حتى عام 2025 وشرط إنهاءه بحوالي ستة ملايين يورو، وتمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من تحقيق أقصى استفادة من الفريق الذي تمكن من خلاله من تأهيل النادي لأوروبا ثلاث سنوات متتالية لأول مرة في التاريخ والفوز بكأس الملك في عام 2022.