هيئة الأرصاد: طقس غداً ربيعي

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل تحسن حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة على جميع أنحاء البلاد.

قالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن هناك استقرار كبير في حالة الطقس، مشيرة إلى وجود بعض الأتربة في محافظات وسط الصعيد، وخليج السويس، وبعض مناطق سيناء، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، في الساعات الأخيرة من الليل.

وأكدت أن طقس الأربعاء ربيعي حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية 34 درجة على القاهرة الكبرى، وهناك حركة لنشاط الرياح، غير مثيرة للرمال أو الأتربة، إضافة إلى وجود شبورة مائية من ساعات الليل المتأخر والساعات الأولى من الصباح الباكر، لن تؤثر على مدار الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى وجود نشاط رياح في جنوب الصعيد، تصاحبه إثارة للرمال، كما أنه من المتوقع عدم سقوط أي أمطار على أنحاء الجمهورية يوم الأربعاء.