اقرأ غدًا في "البوابة".. التصدي للتحديات.. السيسي: دعم مصري ثابت وراسخ لأمن واستقرار العراق

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 14 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

التصدي للتحديات.. السيسي: دعم مصري ثابت وراسخ لأمن واستقرار العراق

القتال سجال.. الجيش الروسي يستولي على دبابات ليوبارد الألمانية وبرادلي الأمريكية

زيلينسكي: عمليات الهجوم المضاد صعبة رغم التقدم ببطء

غرق 40 تجمعًا سكنيًا.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية

قرارات أحادية الجانب.. أمريكا تحذر الاحتلال من خطط التوسع الاستيطاني

تهديد لعملية السلام.. "أبوالغيط": المخططات الجديدة تقوض حل الدولتين

22 من جنود أمريكا أصيبوا في شمال سوريا

6 ضحايا بين قتلى وجرحى في 3 حوادث بنوتنجهام وسط بريطانيا

وجهًا لوجه.. كينيا تقود وساطة جديدة بين البرهان وحميدتي

انتزعهم من مقاعد الدراسة.. "الحوثي" يواصل استدراج وتجنيد الأطفال وتفخيخ عقولهم بالأفكار الإرهابية