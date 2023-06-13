خاص.. رئيس إنبي يكشف المستور في واقعة غرامة " بوغطاس"

أكد أيمن الشريعى رئيس نادي إنبي أن مجلس الإدارة الحالي لا يتحمل أى مسئولية بعد قرار المحكمة الرياضية "الكاس"، بتغريم نادي إنبي مبلغ 910 آلاف دولار بسبب لاعبه السابق زياد بوغطاس الذى رحل عن الفريق في شهر يناير عام 2021.

وكشف الشريعى خلال تصريحات خاصة أن المجلس الحالي تسلم المهمة وكانت القضية مرفوعة ضد النادي من قبل اللاعب وتم اثبات ذلك في محضر جلسات الادارة .

وأضاف أن قضية اللاعب زياد غطاس حدثت في عهد المجلس السابق برئاسة زكريا السيد وأثناء قيادة حلمى طولان لفريق الكرة .

وأوضح الشريعى أن مجلسه يحاول بكل الطرق الانتهاء من القضية بأقل الخسائر بعد حكم المحكمة الرياضية الذى يقضي بإلزام إنبي دفع مبلغ 910 الف دولار مشيراً الى انه كلف واحد من المحامين الكبار بإيطاليا لمتابعة القضية منذ فترة ونسعى لتخفيض قيمة الغرامة اوعلى الاقل تقسيط المبلغ .

كانت المحكمة الرياضية قد قررت صباح اليوم الثلاثاء تغريم النادي البترولي 910 الف دولار للاعب زياد بوغطاس الذى قام بفسخ تعاقده مع نادي انبي عام 2021 من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.