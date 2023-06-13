رسميا.. رحيل لاعب جديد عن ليفربول في الصيف

أعلن فريق ليفربول الإنجليزي، رحيل لاعب جديد عن صفوف النادي إلى بريستون نورث إند في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الفريق اتفق مع بريستون من أجل انتقال كالفين رامزي على سبيل الإعارة لمدة عام بعد موسم قضاه مع الريدز.

وفشل رامزي في حجز مكان دائم في التشكيلة الأساسية لليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها وتسببت في إجرائه عمليه في الركبة في فبراير الماضي، ولعب قبلها مباراتين فقط مع الريدز الأول ضد نابولي في مباراة دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، وضد ديربي كاونتي في كأس الرابطة.

جاء رامزي من أبردين الاسكتلندي إلى ليفربول في الصيف الماضي مقابل 4.2 مليون جنيه إسترليني، وقال النادي عبر موقعه: حصل رامزي على جائزة أفضل لاعب شاب في اتحاد كتاب كرة القدم الاسكتلندي لعام 2021-22 قبل الانتقال إلى ليفربول، فاز صاحب القميص رقم 22، بأول مباراة دولية له مع اسكتلندا في نوفمبر الماضي.