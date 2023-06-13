بمشاركة 400 طفل.. برنامج خطوة نحو حياة أفضل يصل إلى محافظة شمال سيناء

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، البرنامج القومي للقوافل الترويحية التعليمية "خطوة نحو حياة أفضل" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" الذى أقيم من الأحد الماضي ويستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة 400 مشارك من عمر 10 إلى 13 عام، على أن يشارك 100 طفل كل يوم فقط وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء.

وقد جهت الدعوة إلى 100 طفل لإقامة الأنشطة المتنوعة على أرض ملعب مركز شباب مدينة العريش كل يوم، ويتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية التى تهدف إلى التعلم وتغيير السلوك، مع استخدام الأنشطة الترويحية المختلفة "الرياضية والفنية" ودمجها بالعلوم المختلفة لتوصيل المادة العلمية لعقول النشء والشباب بطريقة مستحدثة وتفاعلية تحث على التعلم الممتع والشيق وذلك بما يتناسب مع ميول ورغبات المشاركين بالبرنامج.

وأكد ايهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية الملكة الإبداعية من خلال ممارسة الأطفال مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة، من أجل تنمية واستثمار قدرات النشء من كل الجوانب "البدنية، العقلية، المزاجية" وخلق جيل متزن يستحق " حياة أفضل.

تعمل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، على تقديم البرنامج القومي لأبناء المحافظة على أكمل وجه تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بتوجيهات إيهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة، ومتابعة عبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء، وتنفيذ فريق عمل الإدارة.