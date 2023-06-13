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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أليسون بيكر يقتنص جائزة لاعب الموسم في ليفربول

أليسون بيكر
أليسون بيكر
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حصد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، جائزة أفضل لاعب في الفريق عن موسم 2023/2022.

وتفوق أليسون بيكر على الدولي المصري محمد صلاح والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، حيث احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفاز البرازيلي بالجائز بعدما حافظ على نظافة شباكة في 17 مباراة مع الريدز هذا الموسم، كما قدم تمريرة حاسمة لـ صلاح، صاحب هدف الفوز على مانشستر سيتي في "الأنفيلد" في الشهر نفسه.

وفاز النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للموسم الكروي السابق 2021/2022 بتصويت الجماهير، بعدما سجل 31 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

اليسون بيكر ليفربول محمد صلاح