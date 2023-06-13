الحكومة الأمريكية تغلق مقر محاكمة "ترامب" بعد العثور على جسم غريب

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عبر مراسلها منذ قليل أنه تم العثور على جسم مثير للشبهة في مقر محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفلوريدا.

وأكدت القناة مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية قامت بإغلاق مداخل المحكمة التي ستقام بها محاكمة ترامب، وذلك لمعرفة هذا الجسم الغريب الذي تم العثور عليه.

وأضاف أن هناك حالة من التسامح في حمل السلاح في فلوريدا، وهذا عكس ما يتم تطبيقه في نيويورك.

وتابعت :"هناك مخاوف من احتشاد وتجمع أنصار ترامب، ولهذا هناك استحكامات كثيرة من قِبل الشرطة لحماية المحكمة لحين انتهاء محاكمة ترامب.