التعيين فور التخرج.. تعرف على شروط وطرق الالتحاق بـ"مدارس الكهرباء"

يبحث الكثير من الطلاب بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية عن المدرسة التي يمكن الالتحاق بها حسب رغبته سواء الثانوية العامة أو مدارس أخرى، وعلى سبيل المثال «مدارس الكهرباء» التى لا تقل أهميه عن الثانوية العامة، حيث إن من أهم مميزاتها التعيين فور التخرج، ويمكن من خلالها استكمال التعليم الجامعى.

وتوضح "البوابة نيوز" خلال السطور القادمة، المدارس الخاصة بقطاع الكهرباء والتى يمكن الالتحاق بها خاصة وأن خريجيها يتم تعيينهم فورًا، وهى مدرسة «الضبعة النووية للبنين، ومدرسة تمريض الكهرباء للبنات»، والتى سيتم الإعلان عن تقديم الملفات خلال أيام بدرجات تتراوح بين 260 إلى 270 درجة.

المدرسة النووية بالضبعة

تعد مدرسة الضبعة الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي والتي تخدم مشروع إنشاء المفاعل النووي السلمي بالضبعة وهى مدرسة ثانوية فنية تقبل البنين فقط، وتوفر المدرسة إقامة داخلية حيث يوجد مبنى سكني لإقامة الطلاب مجهز بمطعم وصالة مذاكرة وصالة رياضية.

وتقع المدرسة النووية بالكيلو 130 طريق مطروح إسكندرية فى الجهة المقابلة لمحطة الضبعة النووية والمقامة على مساحة 8،5 فدان بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه وتتكون من مبنى تعليمي سعة 375 طالبًا و10 معامل و15 فصلًا و3 ورش فنية على مساحة 3 آلاف و260 مترًا مسطحًا وملحق بالمدرسة “مبنيان سكنيان” للطلاب والمعلمين، بإجمالي مسطح 11 ألف و580 مترا مكونة من 5 أدوار سعة 436 سريرًا.

والالتحاق بالمدرسة يتم عن طريق «وزارة التربية والتعليم»، حيث حددت الوزارة شروط الالتحاق بالمدرسة، وهي كالتالى:

1- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية "عربي أو لغات أو أزهرية" لنفس عام التقديم.

2- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وحاصلًا على مجموع القبول الذي تحدده الوزارة سنويا على ألا تقل درجات الطالب في مواد اللغة الإنجليزية والرياضة والعلوم عن 90% لكل مادة على أن يكون الطالب على دراية جيدة باستخدام الحاسب الآلي

3- اجتياز الاختبارات المحددة العلمية والطبية وكشف الهيئة.

تفاصيل مدرسة الضبعة النووية

1- مدرسة فنية نظام 5 سنوات.

2- بدأت الدراسة لأول دفعة بالمدرسة النووية بالضبعة في 25 نوفمبر 2017 .

3- مقرها الأساسي بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.

4- مدرسة داخلية.

5- تقدم لها 1200 طالب، قُبل منهم 75 فقط 30 منهم بمحافظة مطروح بنسبة 40%، و45 من باقي المحافظات بنسبة 60%.

6- يمر طلابها بمراحل متعددة للقبول، بدأت بامتحان قدرات مكون من مجموعة أسئلة في العلوم والرياضيات واللغات والذكاء.

7- تضاف درجات الامتحان على درجات الطالب بالشهادة الإعدادية، وتم ترتيب الطلاب تنازليًا بشكل إلكتروني دون تدخل بشري.

8- بعد ذلك يتم إجراء مقابلات شخصية للطلاب لاختيار أفضلهم للالتحاق بالمدرسة.

9- بالمدرسة 3 أقسام: كهرباء، ميكانيكا، وإلكترونيات، ويبدأ التخصص من الصف الرابع.

10- يدرس طلاب الصف الأول مواد عامة: فيزياء، كيمياء، رياضيات، لغة عربية وإنجليزية، بالإضافة إلى ورش ميكانيكا، وكتاب عن تكنولوجيا الطاقة النووية أعدته هيئة الطاقة النووية.

11- يتم إعداد الخريجين للعمل كفنيين بالمفاعل النووي السلمي المقرر إنشاءه بمنطقة الضبعة.

12- حصل خريجو المدرسة على دبلوم فني صناعي نظام خمس سنوات، ويمكن للخريجين استكمال الدراسة بكلية الهندسة أو إحدى الجامعات التكنولوجية التطبيقية، وكذلك الكليات والمعاهد المتاحة للحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات.

13- تم إعطاء شهادة لكل خريج تفيد بأنه حاصل على دبلوم فوق المتوسط في التعليم النووي بالإضافة إلى الدورات التدريبية التى حصلوا عليها خلال مدة الدراسة وبعد التخرج.

14-سيتم اتاحة الفرص لخريجي المدرسة النووية بالضبعة للسفر إلى الخارج لتلقى الدورات اللازمة التي تعزز من قدراتهم العلمية في مجال الطاقة النووية

15-تم تعيين جميع خريجي أول دفعة بإجمالي 74 طالبا بالمدرسة النووية بالضبعة ليلتحقوا بالعمل فى المحطة النووية بالضبعة

مدرسة تمريض الكهرباء

أنشأتها شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهى مدرسة للبنات فقط، ومن أهم المعلومات عنها:

- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 و30 طالبة.

- المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

- المصاريف الدراسية 8 آلاف جنيه مصري في العام الدراسي الواحد يتم سدادها علي قسط واحد.

- رسوم سحب الملف للتقديم والاختبارات والفحوص الطبية 1000 جنيه مصري لاغير.