محافظ أسوان: دراسة لإقامة منطقة لوجستية للرخام والجرانيت

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أثناء رئاسته لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية الـ (35) بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأيضًا مسئولى عدد من الجهات التنفيذية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، تحويل المنطقة الصناعية بالعلاقى لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى بما يليق بعاصمة الإقتصاد الأفريقى، مع البدء فى إعداد دراسة لإقامة منطقة لوجستية للرخام والجرانيت بشكل علمى وفنى محكم، وكذا تنفيذ منظومة المراقبة بالكاميرات بحيث يتم تأمينها بأسلوب تقنى وإحترافى متميز لتحقيق السيطرة على المنطقة بالكامل، على أن يراعى فيها العمل على مدار الـ 24 ساعة، وبشكل ليلى، ويكون التخزين بها لمدة 90 يومًا حتى يتسنى الحد من السرقات، والحفاظ على ما تحتويه المنطقة من مصانع وورش وغير ذلك من مكونات أخرى.

وأثناء قيام مدير المنطقة الصناعية محمد عبد القادر بعرض جدول الأعمال وأبرز الإنجازات، أكد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وتحقيق طفرة حقيقية لجذب وتشجيع وتعزيز الإستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، بما يساهم فى تذليل كافة التحديات والصعوبات وزيادات الإستثمارات بشكل أكبر فى ظل منظومة الشباك الواحد التى يتم تطبيقها خلال الفترة الحالية، موجهًا بإعداد تخطيط متكامل شكلًا ومضمونًا للمنطقة الصناعية بالعلاقى من خلال الإستعانة بمركز معلومات شبكات المرافق ونظم المعلومات الجغرافية " GIS " بحيث يتم فيه الرفع المساحى الدقيق لكافة المصانع والورش والأماكن الفضاء والمتخلالات على إحداثيات بعيدًا عن العشوائية حتى يتسنى الإستغلال الأمثل لهذه المنطقة، ولتصبح واجهة مشرفة للمحافظة فى ظل ما تمتلكه من مقومات متنوعة للمصانع والورش الحرفية.

وكلف أشرف عطية بقيام مسئولى المنطقة الصناعية بالتنسيق مع الوحدة المحلية للقيام بغلق البوابة الخلفية للمنطقة للحد من السرقات، والحفاظ على كيان المنطقة، فضلًا عن التنسيق مع مركز الإنتاج التابع للمحافظة للبدء فى تصميم كرفانات تحمل الشكل الجمالى الموحد وبأقل تكلفة لإستثمارها فى تنفيذ أنشطة خدمية بها، على أن يراعى فيها بأن تكون متنقلة وغير ثابتة، علاوة على إعداد مقايسة لزيادة أعداد الأشجار داخل المنطقة الصناعية بمشاركة المستثمرين من أصحاب المشروعات المختلفة، وهو الذى يتوازى مع توفير يونيفورم موحد للعاملين بالمنطقة الصناعية من العمال والفنيين ومسئولى التنظيم، ليتكامل ذلك مع دعم المنطقة بالمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات وأعمال الصيانة المختلفة لأعمدة الإنارة بالشوارع.

وأكد محافظ أسوان على أننا نقدم كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، وقد بدأ ذلك بالإنتهاء من أعمال الرصف لمسافة 2 كم، وتم إدراج مسافة 1.5 كم أخرى ضمن خطة العام المالى الجديد ليتم تنفيذها من خلال إمكانيات المحافظة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيادة المهندس محمد عبد الكريم.

وخلال الإجتماع وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية على مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإعطاء مهلة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام لعدد 13 مشروع، مع إلغاء التخصيص وسحب الأرض من 19 مشروع أخر لعدم الجدية، بالإضافة إلى الموافقة على تقنين 11 ورشة حرفية طبقًا للضوابط والقوانين المنظمة، كما تم عرض الأعمال المستقبلية داخل المنطقة الصناعية.

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