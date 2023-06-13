بالمزمار.. أعضاء نقابة الموسيقيين يحتفلون بفوز مصطفى كامل

احتفل أصدقاء نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بالمزمار بعد فوزه بمنصب نقابة المهن الموسيقية بالتزكية، بعد أن أصبح هو المرشح الوحيد لأول مرة في تاريخ النقابة، مرددين: «يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، والنقيب أهو».

وبكى الفنان مصطفى كامل خلال بدء المؤتمر الخاص بمرشحي انتخابات المهن الموسيقية عندما علم بأنه المرشح الوحيد على مقعد النقيب، وقال اشكر كل أعضاء الجمعية العمومية من مختلف محافظات مصر، وعدم ترشح أي زميل شرف كبير وثقة.

ولأول مرة في تاريخ نقابة المهن الموسيقية ترشح الفنان مصطفي كامل لانتخابات الموسيقيين بمفرده، وفوزه بالتزكية في الانتخابات المقرر اجراؤها شهر أغسطس المقبل.

وتقدم مؤخرا الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لدورة جديدة، بعد فترة تكميلية قدم خلالها العديد من الخدمات.

ومع فتح باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة أول أمس، لم يتقدم على مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل، فيما تقدم للترشح على عضوية المجلس كل من الدكتور عادل مصطفى، والدكتور شريف حمدي، ومحمد المحلاوي، وأشرف السعداوي، وخالد عبد الله، ومحمد سعيد، وخالد الغول، وعادل شمس.

وكانت النقابة قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من "الأحد" الماضي، وحتى اليوم الثلاثاء، وفتح باب التنازلات في الفترة من 18 – 20 يونيو الجاري، وفتح باب الطعون في الفترة من 25 – 27 يونيو الجاري، فيما تعلن قائمة المرشحين النهائية وكشوف الناخبين في 2 يوليو المقبل، لتجري الانتخابات في الأول من أغسطس المقبل والإعادة في 8 أغسطس.