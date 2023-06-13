النمسا ترحب بقيام تنزانيا بافتتاح سفارتها رسميًا في فيينا

أعربت النمسا عن سعادتها بقيام تنزانيا بافتتاح سفارتها رسميًا فى فيينا، معتبرة أن هذه الخطوة تعطى دفعة للعلاقات الثنائية النمساوية التنزانية.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية، فى بيان اليوم الثلاثاء إن افتتاح السفارة هو دليل على أهمية فيينا كمركز للدبلوماسية الدولية، معرية عن تطلع النمسا إلى تعزيز التعاون مع تنزانيا.

وكان وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالنبيرج قد التقى نظيرته التنزانية ستيرغومينا لورانس تاكس أمس بمناسبة افتتاح السفارة التنزانية فى فيينا وكان التركيز الرئيسى للمحادثات هو توسيع العلاقات الثنائية لا سيما فى مجال الأعمال.

كما تناول الوزيران قضايا السياسة الخارجية الإقليمية مثل الأمن فى القرن الإفريقى ومنطقة البحيرات العظمى وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وعواقبها العالمية.