مصطفى كامل بعد فوزه بالتزكية: أقسم بالله العظيم أنا مترشح للانتخابات بدون قوائم

لأول مرة في تاريخ نقابة المهن الموسيقية ترشح الفنان مصطفي كامل لانتخابات الموسيقيين بمفرده، وفوزه بالتزكية في الانتخابات المقرر إجراؤها فى شهر أغسطس المقبل.

وكان قد تقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لدورة جديدة، بعد فترة تكميلية قدم خلال العديد من الخدمات.

مع فتح باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة أول أمس، لم يتقدم على مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل، فيما تقدم للترشح على عضوية المجلس كل من الدكتور عادل مصطفي، والدكتور شريف حمدي، ومحمد المحلاوي، وأشرف السعداوي، وخالد عبد الله، ومحمد سعيد، وخالد الغول، وعادل شمس.

حيث وجه مصطفى كامل رسالة لجميع الأعضاء الذين تقدموا بأوراق ترشحهم، حيث قال: "أقسم بالله العلي العظيم، أنا مترشح للانتخابات بدون قوائم وأقول لأي شخص ينتخب مين".

وتابع “كامل” حديثه قائلًا: "عمري ما كلمت ولا هكلم حد في المحافظات، ولا هنا عشان أقول لحد ينتخب مين ومينتخبش مين، عاوزين انتخابات شريفة ونزيهة".