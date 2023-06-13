الأهلي يدرس تمديد عقد كولر قبل نهاية الموسم المقبل

يدرس المارد الأحمر في الوقات الراهن تمديد عقد كولر بعد نهاية الموسم الجاري، دون أن يترك الأمر للموسم المقبلن بعد النجاح الكبير للمدير الفني حتى الأن.

وفد تعالت الأصوات داخل النادي الأهلي، بضرورة تجديد عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي إلى تمديد عقد المدير الفني الذي حصل مع المارد الأحمر على أربع بطولات حتى الأن، والبطولة الخامسة في الطريق.

كولر فاز مع الأهلي ببطولتي للسوبر المصري، وكذلك كأس مصر، وأخيرا دوري أبطال أفريقيا وبات الفوز بالدوري المصري مسألة وقت.