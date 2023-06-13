ads
الأربعاء 14 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. إمبابي: القطاع الخاص يجب أن يشارك في صناعة التشريع

جلسة المحور الإقتصادي
جلسة المحور الإقتصادي بالحوار الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمد امبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة سابقا، إن القطاع الخاص يجب أن يكون ممثلا في الهيئات الحكومية وأن لا يكون مجرد تمثيل شرفي، موضحا أنه يجب أن يشارك في صناعة التشريع مع الدولة خاصة أنه من يطبق عليه هذا التشريعات.

وأضاف إمبابي خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام»، اليوم الثلاثاء، أن 80% ممن ينطبق عليهم القرارات غير مشاركين في وضعها.

الغرفة التجارية بالجيزة القطاع الخاص المحور الاقتصادي في الحوار الوطني