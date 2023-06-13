"دعاء الكروان" مسرحية تناقش صراع الحب والانتقام

شهد قصر ثقافة العقاد بأسوان، انطلاق العرض المسرحي "دعاء الكروان"، تجارب نوعية لفرقة قصر ثقافة العقاد، والذي يستمر لمدة ٧ ليالي، ويأتي ضمن الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض من خلال منحوتة فنية في قلب قاعة بقصر ثقافة العقاد عن الحب والانتقام، ما بين ما هو كره وحب من خلال الأحداث الرئيسية للرواية التى يتناولها الكاتب بكرى عبد الحميد بشكل تجريب وقام بالتجريب عليها أكثر مخرج العرض، من خلال آمنة التى تخرج من مخيلتها كل الأحداث، وتصدمنا بها من خلال صراع مابين الواقع والخيال ومن خلال هنادي الأخت المقتولة بخيوط الحكاية، والمقتولة بالحب والمقتولة بسلطة الذكورية، ومن هنا تتحول مشاهد الرواية الأساسية إلى صراع على الحب والانتقام بين هنادى وآمنة والمهندس والخال والأم والكروان الذي يتحول الى قارع طبول داخل أحداث الرواية.

يشارك في بطولة العرض كل من: حسن فهمي، ومحمد موسى، ونادين محمد، وشيماء رجب، وأميرة موسى، وفاطمة طارق، وأسامة عبد الراضى، وحبيبة موسى، وكرستين سبحة، وحاتم فاروق، ومحمد خيرى، حنين حسن، وآية أحمد، من تأليف بكري عبد الحميد، سينوغرافيا وإخراج خالد عطا الله.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من: المهندس محمود جمال، والمخرج حمدى أبو العلا، والناقد طارق مرسى، وليد فتحى من إدارة المسرح.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، استمرارا لعروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.