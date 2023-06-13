تسليم طفلة أُلقيت أمام دار أيتام لرعايتها بقليوب

قررت نيابة قسم شرطة قليوب تسليم " طفلة " دار عمر بن الخطاب في قليوب لمسؤلى الدار على سبيل الاستضافة لحين اختيار دار مناسبه لها وإعطائها اسما وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بالدار والاستعلام عن الدراجه الناريه التي كان يقودها مرافق السيدة وكانت تستقل معه الدراجه الناريه وقت حملها للطفله والقاءها امام باب دار الرعاية وسرعة ضبطهما.

وقالت حنان الدالى مدير إدارة دار عمر بن الخطاب للايتام أنه تم إعطاء اسم " كارما" للطفلة مشيرة إلى أن الطفلة عثرعليها وهى فى عمر ساعات وقت أن قامت السيدة بالقاءها على باب الدار وقالت إنه سيتم نقل الطفلة غدا الأربعاء إلى إحدى الدور المناسبة لسنها بعد أن تم عمل الإجراءات الصحية لها واستخراج كارنية تامين صحى لها .

البداية عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً من القائمين على دار رعاية عمر بن الخطاب للأيتام بدائرة القسم، يفيد عثورهم على طفلة حديث الولادة أمام باب الدار.

وانتقل ضباط قسم شرطة قليوب، إلى مكان الواقعة، وتبين وجود طفلة حديث الولادة، ملفوف في شال أبيض، ومغطى بمفرش سرير قطيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الطفلة إلى مستشفى قليوب العام لفحص حالتها الصحية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأُخطرت الجهات المختصة التحقيق، والتي أمرت بإيداع الطفلة في دار رعاية عمر بن الخطاب للأيتام.

وأمرت الجهات المختصة بسرعة تفريغ الكاميرات المحيطة بالدار، وتتبع خطوات المتهمين، والتعرف على هويتهما وسرعة ضبطهما والتحقيق معهم عن سبب إلقائهم الطفلة بهذه الطريقة.