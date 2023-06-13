مران مفتوح للمنتخب الأوليمبي غدا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالى فتح التدريب غدا لمختلف وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من بدايته فى السادسة مساء باستاد الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابع .

ويختتم المنتخب استعداده غدا للقاء غانا وديا بعد غد الخميس قبل أن يمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة بعد المباراة قبل السفر فى مساء اليوم التالى " الجمعة " إلى الرباط لإجراء معسكر أخير بها يتخلله لقاء ودى مع الكونغو ثم يسافر المنتخب إلى مدينة طنجة التى تستضيف مباريات مجموعته.

على صعيد متصل، قرر الجهاز الفني استدعاء عمر فايد لاعب المقاولون العرب بدلا من أحمد سيد عبد النبي لاعب الداخلية بناء على الفحوصات الطبية التى أجراها الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب والتى أكدت أن اللاعب مصاب بجزع فى الرباط الداخلى ويحتاج للعلاج أكثر من ثلاثة أسابيع وهى إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع ناديه .

تجدر الإشارة إلى أن غدا الاربعاء الموافق 14 يونيو الجاري هو الموعد النهائي لإرسال القائمة.