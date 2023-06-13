الزمالك يراقب 5 لاعبين من فيوتشر استعدادًا للموسم الجديد

حددت لجنة الكرة بالزمالك 5 لاعبين من نجوم فريق فيوتشر؛ وذلك لمراقبتهم والتفاوض معهم على أمل ضم بعضهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويراقب الزمالك كل من: محمود مرعي في قلب الدفاع، وعمر كمال الظهير الأيمن، ومحمد رضا وناصر ماهر وأحمد رفعت في وسط الملعب .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، على هامش التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم .

وشهدت الجلسة الحديث عن العديد من المواقف الفنية داخل الملعب، بجانب شرح العديد من الجمل الخططية المراد تنفيذها في المران.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8.

وكان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.