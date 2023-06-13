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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تبدأ في نقل 1.1 برميل نفط من خزان صافر المتهالك في اليمن

خزان صافر
خزان صافر
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قالت الأمم المتحدة إنها ستبدأ في نقل 1.1 مليون برميل نفط خام من خزان صافر الذي يرسو قبالة سواحل اليمن إلى سفينة أخرى.

وأكدت الأمم المتحدة بحسب قناة اليمن الفضائية، أن الجهود مازالت مستمرة لإبطال الخطر الناجم عن تهالك خزان صافر.

ويسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبدء عملية نقل النفط من الخزان، لتجنب ما يقول إنها قد ترقى إلى أكبر كارثة من صنع الإنسان في التاريخ.

وحصل البرنامج على تعهدات بتوفير عشرات الملايين من الدولارات، من أجل العملية التي بدأت أواخر مايو الماضي، عن طريق ضخ الخبراء للغاز الخامل من أجل إزالة الأكسجين من غرف النفط بالخزان.

الامم المتحده خزان صافر اليمن