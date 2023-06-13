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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"النواب الليبي": الذهاب للانتخابات دون توافق سياسي خطر حقيقي

عبدالله بليحق المُتحدث
عبدالله بليحق المُتحدث باسم مجلس النواب الليبي
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قال عبدالله بليحق المُتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن هناك توافقًا بين النواب لاستكمال أعمال لجنة 6+6 والوصول للانتخابات.

وأضاف المُتحدث باسم مجلس النواب الليبي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الذهاب للانتخابات دون تحقيق التوافق السياسي خطر حقيقي.

وأكد أن القوانين الصحيحة ستساعد في نجاح العملية الانتخابية، وأن إلزام لجنة 6+6 بجولة ثانية للانتخابات الرئاسية غير مقبول.

وأوضح "بليحق" أن مجلس النواب الليبي أوفى بجميع القوانين اللازمة للانتخابات، لافتًا إلى أن وجود حكومة مُوحدة يضمن نجاح الاستحقاق الانتخابي. 

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