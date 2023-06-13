الوكرة القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم حمدي فتحي من الأهلي

جدد نادي الوكرة القطري عرضه لضم حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية عقب فوز الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

رفع النادي القطري عرضه إلي 3 ملايين دولار وهو ما رفضه الأهلي؛ طالبًا رفع المقابل المالي إلي 5 ملايين دولار وقد تنتهي الصفقة إلى 4 ملايين دولار في ظل رغبة الأحمر الاستفادة من بيع اللاعب في تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

ويرغب حمدي فتحي في الانتقال للدوري القطري وخوض تجربة جديدة، وهناك اتجاه كبير لدي إدارة الأهلي للموافقة على احتراف اللاعب كنوع من التقدير لجهوده.

وسبق وقدم الوكرة القطري عرضًا لحمدي فتحي وتم رفض مناقشة الأمر في ظل ارتباطات الفريق المحلية والإفريقية بجانب ضعف المقابل المالي الذي قدم وقتها مقابل 2.5 مليون دولار.