إجماع خليجي لدعم الإمارات في استضافة مؤتمر كوب 28

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، دعم دول المجلس الست للدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجهودها في استضافة مؤتمر كوب28 خلال عام 2023 الجاري.

وعقدت دول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعها الاستثنائي حول ملف التغير المناخي، على مستوى الوزراء المسؤولين عن ملف التغير المناخي بدول المجلس.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة مؤتمر الأطراف كوب28، ومناقشة أولويات دول مجلس التعاون وتطلعاتها حول المؤتمر، بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون المحتملة بين دول المجلس ومؤتمر كوب28 بشأن الطموح المناخي الإقليمي والعالمي.

واتفق الوزراء المسؤولين عن ملف التغير المناخي بدول المجلس، على عقد اجتماع لاحق في الثامن من شهر أكتوبر القادم، على هامش أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، وذلك لمتابعة المستجدات والتحضيرات لمؤتمر الأطراف كوب 28.

وقال البديوي في كلمته "إن الوزراء المسؤولين عن ملف التغير المناخي بدول المجلس، قدموا خلال الاجتماع كامل الدعم لدولة الإمارات لاستضافتها لمؤتمر الأطراف كوب 28 من خلال مشاركتهم الكاملة؛ لإبراز الخطط والمشاريع التنموية لدول المجلس بما يتناسب مع المتغيرات البيئية".

واستذكر البديوي، قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (154) الذي نص على (دعم دول المجلس لكافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم واستضافة المؤتمر، والتأكيد على أهمية توحيد المواقف والجهود أثناء المؤتمر)، منوهًا بدعم العديد من المنظمات الدولية لدولة الإمارات لاستضافتها لمؤتمر الأطراف كوب28 ومنها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والذي استمع لوجهة نظرها المؤيدة للاستضافة خلال زيارة معاليه للمنظمة في شهر مايو الماضي.