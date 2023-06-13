العثور على جثة فتاة غارقة فى مياه ترعة السلام بالدقهلية

عثر اليوم الثلاثاء أهالي مدينة الجمالية فى محافظة الدقهلية على جثة فتاة غارقة في مياه ترعة السلام بنطاق المركز وذلك بعد 24 ساعة من الإبلاغ عن تغيبها.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية من عدد من الأهالي بعثورهم علي جثة فتاة طافية فى مياه ترعة السلام المارة بنطاق المركز.

وبإنتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص تبين أنه لفتاة تدعى مريم أسمر محمد عبدالجواد 13 عاما ومقيمة قرية ليسا الجمالية التابعة للمركز .

وبالفحص وسؤال ذويها تبين أن الفتاة مختفيه منذ أمس عقب خروجها من منزلها بالقرية ومبلغ بإختفاءها .

فيما جرى نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي الجمالية تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وهل هناك شبهه جنائية من عدمه وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.