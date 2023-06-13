السعودية تحتل المرتبة الـ13 عالميًا في مؤشر الربط الجوي الدولي

حققت المملكة العربية السعودية، أعلى زيادة في معدل الربط الجوي الدولي، بواقع 14 مرتبة لتصل بذلك إلى المرتبة 13 عالميًا لعام 2023.

وذكر اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) - في تقرير أوردته قناة (السعودية) الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/ - أن المملكة حققت أعلى زيادة في معدل الربط الجوي الدولي، بواقع 14 مرتبة لتصل بذلك إلى المرتبة 13 هذا العام 2023، مقارنة مع المرتبة 27 في عام 2019 من تصنيف يضم أكثر من 200 دولة.

ويأتي تقرير اتحاد النقل الجوي الدولي بعد أكثر من عامين من موافقة مجلس الوزراء السعودي على الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، والتي أسهمت في دعم صناعة النقل الجوي محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث تهدف المملكة لخلق بيئة استثمارية عالمية، مع التركيز على أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا يربط القارات الـ 3، ومركزًا عالميًا للنقل والشحن الجوي.

كما يأتي الإعلان امتدادًا لما تشهده المملكة من تحقيق أرقام قياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، ومنها حصول المملكة على 94.4% في تدقيق أمن الطيران والمركز السابع على دول مجموعة العشرين بمجال أمن الطيران.