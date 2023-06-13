"توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج" ضمن مشروع "مودة" بقرية السماحية بالدقهلية

عقد اليوم الثلاثاء بقرية السماحية التابعة لمركز بلقاس فى محافظة الدقهلية ندوة جماهيريه لمبادرة تفعيل أنشطه مشروع مودة بالمراكز المنفذ بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والندوات التوعوية للتأكيد على أهمية توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومي للحفاظ علي كيان الاسرة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي وإشراف ورياده الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة.

يأتى ذلك من خلال توفير المعارف الأساسية والخبرات اللازمة والإرتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة وبما يساهم في خفض معدلات الطلاق وأسس إختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبي قبل للزواج .

وقد قامت الرائدات الاجتماعية بحشد الفئه المستهدفه من الشباب من عمر ١٨ حتى ٣٥ عام بحضور المدرب المعتمد بمشروع مودة حمدي عبد الغني ومنسق المديريه نجلاء موافي وشاديه خليل مديره الاداره الاجتماعيه وفريق عملها بالاداره ورئيسه الوحده ورئيس مجلس اداره الجمعيه و الاعضاء والرائدات الاجتماعيات بالقرية.

IMG-20230613-WA0032

IMG-20230613-WA0031

IMG-20230613-WA0029

IMG-20230613-WA0030

IMG-20230613-WA0028

IMG-20230613-WA0027

IMG-20230613-WA0026

IMG-20230613-WA0024