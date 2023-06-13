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الأربعاء 14 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج" ضمن مشروع "مودة" بقرية السماحية بالدقهلية

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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عقد اليوم الثلاثاء بقرية السماحية التابعة لمركز بلقاس فى محافظة الدقهلية ندوة جماهيريه لمبادرة تفعيل أنشطه مشروع مودة بالمراكز المنفذ بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والندوات  التوعوية للتأكيد على أهمية توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومي للحفاظ علي كيان الاسرة.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتورة نفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي وإشراف ورياده  الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة.

يأتى ذلك من خلال توفير المعارف الأساسية والخبرات اللازمة والإرتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة وبما يساهم في خفض معدلات الطلاق وأسس إختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبي قبل للزواج .

وقد قامت الرائدات الاجتماعية بحشد الفئه المستهدفه من الشباب من عمر ١٨ حتى ٣٥ عام  بحضور المدرب المعتمد  بمشروع مودة حمدي عبد الغني ومنسق المديريه نجلاء موافي وشاديه خليل  مديره الاداره الاجتماعيه وفريق عملها بالاداره ورئيسه الوحده ورئيس مجلس اداره الجمعيه و الاعضاء والرائدات الاجتماعيات بالقرية.

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التضامن الاجتماعي الدقهلية الدكتوره نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الرائدات الاجتماعيات المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية