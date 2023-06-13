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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لتجنب الإجهاد.. فيتوريا يقرر تخفيف التدريبات للاعبي الأهلي

منتخب مصر
منتخب مصر
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قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تخفيف التدريبات للاعبي الاهلي في معسكر المنتخب المقام في المغرب حاليا استعدادا لمواجهة نظيره منتخب غينيا غدًا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. 
وجاء قرر البرتغالي لتجنب الاجهاد للاعبين خاصة وأن فريقهم حقق لقب دوري أبطال إفريقيا أمس الأول الأحد وبذلوا مجهود بدني كبير.

ويستضيف استاد "جراند مراكش" في المغرب، غدا الأربعاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، مباراة مصر وغينيا في تصفيات الأمم الأفريقية. 
ومن المقرر أن يتم بث مباراة الفراعنة وغينيا علي قنوات bein sports الرياضية.

منتخب مصر تدريب - الأهلي غينيا