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الأربعاء 14 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد تناشد المواطنين بضرورة الاحتفاظ بتذكرة القطار حتي محطة الوصول

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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ناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين بضرورة الاحتفاظ بتذكرة القطار حتي محطة الوصل لعدم تعرض الركاب إلي الغارمة الفورية. 

يأتي ذلك ذلك ضمن حملة " سلوكنا مسئوليتنا " لتوعية الركاب والمواطنين بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، كما تناشد الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور  بعد  فتح المزلقان ومرور القطار وعدم  اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات.

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