حبس تاجري مخدرات بتهمة حيازة 2 كيلو حشيش بالمطرية

أمرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الحشيش بلغت 2 كيلو جرام قبل ترويجها علي عملاءهم بدائرة القسم كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي عاطلين قبل ترويج كمية من الحشيش علي المتعاطين بمنطقة المطرية.

ونجحت حملة أمنية في ضبط ، أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال قيادته دراجة نارية بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية).

كما تم ضبط (شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – هاتفى محمول) تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم.