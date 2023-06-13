نائب بالشيوخ: الدولة نفذت مشروعات قومية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية الأمن الغذائي، تعتبر من أهم القضايا الاستراتيجية والحيوية لما لها من أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، موضحًا أنها قضية ترتبط بالأمن القومي المصري، لذلك تولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بها.

وأضاف، خلال كلمته في جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لمناقشة «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون»، أن الدولة تواجه العديد من التحديات التي يعد أبرزها أزمة المياه والتغيرات المناخية والزيادة السكانية، مؤكدا أنه لمواجهة ذلك حرصت الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية على تنفيذ العديد من المشروعات القومية، التي تواجه هذه التحديات، وتستهدف زيادة الإنتاج في القطاعات الحيوية التي تمس المواطنين، والتي يعد القطاع الزراعي أهمها فضلًا عن الثروة الحيوانية والداجنة.

وأوصى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بضرورة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية الصادر عام 2015 والتزام الدولة بنص المادة 29 من الدستور، وزيادة الاهتمام بالبحوث الزراعية والعمل على تغيير الثقافة الغذائية السائدة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي ووضع آلية مناسبة لدعم الفلاح.